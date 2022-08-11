Адвокат Ольга Власова рассказала, как воспользоваться дачной амнистией

Закон о дачной амнистии действует в России уже 16 лет, однако многие россияне до сих пор не знают, как им воспользоваться. Адвокат Ольга Власова рассказала ИА Nation News, как правильно оформить дом в собственность.

Закон о дачной амнистии позволяет владельцам недвижимого имущества зарегистрировать его в упрощенном порядке. Речь идет о дачных домах, садах, огородах, зданиях капитального строительства, гаражах, хозяйственных постройках, расположенных на земельных участках.

Чтобы зарегистрировать право собственности на земельный участок, в местной администрации можно получить основные планы расположения коммуникаций, план развития местности, размещения социальных объектов, данные о наличии самого земельного надела, его границах и расположении, а также порядковом номере, адресе участка и основном его назначении.

«Правоустанавливающих документов местные власти вам, скорее всего, не выдадут. Потребуется самостоятельно обратиться в кадастровое бюро и Росреестр. Сделать это можно как напрямую, так и через МФЦ. На выдачу свидетельства о собственности у госслужащих будет 5-12 дней», — отметила Власова.