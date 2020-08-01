«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет», — заявил он.

По словам Охлобыстина, Ефремов казнит себя за смертельную аварию и даже не пытается отрицать вину. Тот хочет в тюрьму, потому что у него развился «синдром Раскольникова», считает актер.

Ефремов приходится крестным отцом старшей дочери Охлобыстина Анфисы.

Ранее Охлобыстин назвал Ефремова острым на язык. Он знает о существовании отрицательных черт в характере актера, которые привели к ДТП. Однако Охлобыстин считал бы его своим другом, даже если бы Ефремов оказался людоедом.

Слушание по делу Ефремова начнется в начале августа. Рассмотрение затянется на шесть-семь недель, поскольку предстоит изучить несколько томов и часы видеозаписей.

Пьяный Ефремов врезался на своем Jeep Grand Cherokee в автофургон Lada 8 июня. Им управлял курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм пострадавший умер в больнице. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти лет тюрьмы.