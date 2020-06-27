Адвокат огласил «политическое» заявление Ефремова

«Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», — отметил Пашаев.

Ефремов заявил, что не имеет никакого отношения к политике. У него также нет ничего против личности президента России Владимира Путина.

В деле должен разбираться суд, добавил Пашаев.

Помимо этого Ефремов отметил вклад главы государства в развитие культуры. Артист поразился, почему он должен плохо относиться к человеку, который «кормит» людей искусства.

Кроме того, актер положительно оценил поправки в Конституцию относительно социальной поддержки. Однако в то же время актер заявил, что не разбирается в политической части предложенных изменений в основной закон страны.

Ефремов также прокомментировал свои критические выступления в проекте «Гражданин поэт». Артист заявил, что он всего лишь актер.

«Я — артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа», — заявил Ефремов.

Актер получал гонорар за чтение стихов и не задумывался, что это «чей-то инструмент». По словам Ефремова, в свое время похожие стихотворения писали и про других политических деятелей и события.

Сторона защиты навестила артиста 26 июня. Во время этой встречи Ефремов передал это обращение.

По словам Пашаева, украинские журналисты, которые считают дело Ефремова «политическим», часто просят актера дать комментарии. Тогда адвокат рассказал артисту об этих обращениях и спросил его мнение по этому поводу.

Главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко считает, что Ефремов выступает с политическими заявлениями и хвалит власть, потому что не хочет садиться в тюрьму. Об этом сообщило РИА ФАН. По его словам, актер готов отказаться от любых высказываний, идеологии и позиции ради свободы и денег. Он не хочет их терять даже несмотря на то, что убивает людей.