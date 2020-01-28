Адвокат одной из сестер Хачатурян назвал фейком отмену экспертиз

Генпрокуратура не отменяла судебно-медицинские экспертизы института Сербского по делу сестер Хачатурян. Эта информация — обычный фейк, заявил в разговоре с «360» адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

Нет, это неправда. Ничего она не отменяла. Это фейк Алексей Паршин.

Он не уточнил, откуда появилась эта информация. Адвокат пояснил, что подробности появятся совсем скоро — уже 31 января.

«В пятницу пресс-конференция будет, потерпевший все расскажет», — пояснил Паршин.

Судебно-медицинские экспертизы института Сербского по делу сестер Хачатурян являются основой обвинений против покойного отца девочек.

Ранее сестры признались в убийстве Михаила Хачатуряна. Они рассказали, что не выдержали постоянного насилия и издевательств отца. Адвокаты девушек настаивают, что это была самооборона. Семья убитого уверена, что дочери сговорились избавиться от отца и сделали это хладнокровно.

31 января семья Хачатурян и их представители проведут пресс-конференцию, во время которой выскажут противоположной стороне все претензии. Встреча назначена на канале «360».