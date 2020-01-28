Адвокат одной из сестер Хачатурян назвал фейком отмену экспертиз
Нет, это неправда. Ничего она не отменяла. Это фейкАлексей Паршин.
Он не уточнил, откуда появилась эта информация. Адвокат пояснил, что подробности появятся совсем скоро — уже 31 января.
«В пятницу пресс-конференция будет, потерпевший все расскажет», — пояснил Паршин.
Судебно-медицинские экспертизы института Сербского по делу сестер Хачатурян являются основой обвинений против покойного отца девочек.
Ранее сестры признались в убийстве Михаила Хачатуряна. Они рассказали, что не выдержали постоянного насилия и издевательств отца. Адвокаты девушек настаивают, что это была самооборона. Семья убитого уверена, что дочери сговорились избавиться от отца и сделали это хладнокровно.
31 января семья Хачатурян и их представители проведут пресс-конференцию, во время которой выскажут противоположной стороне все претензии. Встреча назначена на канале «360».