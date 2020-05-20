Адвокат объяснил, зачем сестры Хачатурян обратились в ООН

Разное видение дела сестер Хачатурян Следственного комитета и прокуратуры побудило адвокатов обратиться за поддержкой в ООН. Они надеются, что это повлияет на ход дела. Об этом «360» рассказал один из защитников Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

«Есть институт ООН, который отслеживает эту проблему как на уровне уголовного преследования, так и на уровне развития законодательства. Поскольку у нас Европейский суд по правам человека также судебная независимая инстанция, которая может оценить справедливость вынесенного приговора, отсутствие нарушения прав человека при производстве предварительного расследования суда, то мы не видим ничего дурного в том, чтобы на ранней стадии до приговора привлечь внимание к этому делу», — сообщил он.

По его словам, в деле сестер Хачатурян присутствует конфликт «даже между государственными организациями»: прокуратура высказалась за необходимую самооборону, а СК (повторно после возврата дела и дополнительного расследования) считает правильным уголовное преследование по статье УК РФ «Убийство», не видя признаков необходимой обороны.

Мы считаем, что такое освещение проблемы на международном уровне через спецдокладчика может правильно мотивировать наши органы в пользу того, что есть все-таки признаки необходимой обороны. И если они есть, то не нужно этого стесняться. Нужно прекращать уголовное дело, объясняя обвиняемым право на реабилитацию и таким образом на международном уровне докладывать о результатах расследования Ярослав Пакулин.

Сейчас дело Марии Хачатурян выделено в отдельное производство, но защита хочет добиться включения его в общее рассмотрение дела сестер.

«Считаем, что отдельное рассмотрение поставит под удар непредвзятое и независимое рассмотрение. Неизвестно, может, кого-то из них закончат рассматривать раньше и приговор (каким бы он ни был) будет влиять на последующий итог дела», — отметил Пакулин.

Он считает такую возможную взаимосвязь неправильной. Да, следователь имеет право при необходимости разделять дела, но это нужно делать действительно по веским причинам.

Чтобы задуматься над этим вопросом, нужно, чтобы и следователи, и судейские как-то смотрели в будущее. Если ЕСПЧ установит, что при рассмотрении дела были нарушены права человека и эти нарушения повлекли за собой несправедливый приговор, придется пересматривать результаты дела. Зачем до этого доводить? Ярослав Пакулин.

Ранее стало известно, что обвиняемые в убийстве своего отца сестры Хачатурян обратились к спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравке Симонович с просьбой содействовать в рассмотрении их дела. Адвокаты девушек считают, что представительница ООН должна требовать недопущения «повторной травматизации» Хачатурян во время судебного разбирательства. Кроме того, должны соблюдаться их права.