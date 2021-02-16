Адвокат объяснил, за что пострадавшему при жесткой посадке Ан-24 дали компенсацию. Это не ночные кошмары

Компенсацию за то, что человеку снятся кошмары после авиакатастрофы, дать не могут. Основание для выплаты — вред здоровью. Об этом «360» рассказал адвокат Роман Максимович.

«Формулировка „снятся кошмары“ не может стать условием для выплаты. Основанием может стать вред здоровью какой-нибудь. Пусть это будет и психологический вред здоровью. То есть если в судебном процессе будет установлено, что проблемным авиаперелетом какие-то психологические травмы были нанесены пассажиру, то теоретически какая-то сумма может быть компенсирована авиакомпанией», — объяснил Максимович.

Собеседник добавил, что обычно никакой компенсации пережившим моральное или психологическое волнение не присуждают. По его словам, само понятие «моральный ущерб» оценочное.

«Теоретически, если в ходе суда и проведения экспертизы, будет установлена причинно-следственная связь того, что моральные страдания и психологические увечья пассажир получил именно при перелете данном, то теоретически возможно [получить компенсацию]. Но необходима судебно-медицинская экспертиза», — подытожил Максимович.

Накануне суд в Улан-Удэ обязал авиакомпанию выплатить 300 тысяч рублей пассажиру, который был на борту самолета Ан-24 во время ЧП при посадке в Нижнеангарске в 2019 году. После аварии ему снятся ночные кошмары, а из-за травмы ноги он не может работать водителем, как раньше. Мужчина подал иск на миллион рублей, но представитель перевозчика заявил, что это слишком большая сумма.