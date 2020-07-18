Адвокат объяснил появление 40 млн в деле Ефремова

Близкие изучают материалы дела, которое им передали на прошлой неделе. Они не согласовывали никакие суммы.

«Говорить о каких-то компенсациях еще рано. <…> Всем очень хочется осквернить родственников погибшего Сергея Захарова. Видимо, кому-то от этого легче», — допустила сторона защиты.

Позиция семьи не изменилась, отметил Добровинский. Родственники Захарова не заводят разговоров о компенсации. Представители актера также не выдвинули никаких предложений.

«Можно было бы о чем-то говорить, если бы деньги предлагал виновный или он хотя бы извинился. Но Ефремов же говорит, что ни в чем не виноват», — пояснил Добровинский.

Поэтому он не может объяснить, зачем актеру в таком случае платить. Также адвокат не понимает, как можно брать деньги от тех, кто не признает свою вину.

Ранее в СМИ появилась информация, что родственники Захарова потребовали от Ефремова 40 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Гражданская жена погибшего тоже намерена внести свое имя в список потерпевших. После Добровинский заявил, что такие сведения не соответствуют действительности.

Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП на своем Jeep Gran Cherokee 8 июня. Он пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречку, и врезался в грузовик, за рулем которого сидел курьер Сергей Захаров. Тот получил серьезные травмы, от которых умер в больнице.