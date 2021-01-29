Адвокат объяснил, почему суд никак не наберет присяжных по делу сестер Хачатурян

У кандидатов в присяжные заседатели на процесс по делу сестер Хачатурян стали просить справки об отсутствии коронавируса, хотя это незаконно. Тем не менее дело не в процедуре, а в количестве кандидатов. Об этом «360» рассказал адвокат Максим Плешков.

В СМИ появилась информация, что Мосгорсуд откладывает отбор присяжных уже в пятый раз. По неподтвержденной информации, коронавирус обнаружили у одной из обвиняемых, и теперь у кандидатов просят справки.

«Сама процедура отбора присяжных заседателей достаточно подробно прописана в Уголовно-процессуальном кодексе. УПК не предусматривает наличие такого документа, как справка об отсутствии коронавируса у кандидатов в присяжные заседатели. В целом, я думаю, проблема все-таки не в процедуре, а в том, что нет достаточного количества кандидатов», — объяснил он.

Вероятно, таким образом суд еще хочет просто перестраховаться, чтобы не допустить распространение коронавируса. Но, как отметил эксперт, требовать подобную справку все равно незаконно.

«У нас есть постановление мэра, которое само по себе определяет, что если у человека есть признаки ковида или само заболевание, то он должен находиться на карантине. Но если таких признаков нет, то никто не может ограничить его передвижение или участие в каких-либо мероприятиях», — пояснил собеседник «360».

Тело Михаила Хачатуряна нашли в июле 2018 года в одной из многоэтажек Москвы. По версии следствия, его убили собственные дочери. Девушки обвинили отца в многолетних издевательствах и насилии.