Адвокат объяснил, почему родители ругаются в чатах

Родительский чат просто современное средство общения людей. А конфликт может произойти где угодно — в интернете или на улице. Однако если люди воспитаны, дело не дойдет до драки.

Юрист не считает нужным вводить надзор над чатами. Гражданам необходимы азы воспитания, чтобы не выносить ссоры из Сети в реальную жизнь, не устраивать драки и не доводить дело до убийства.

«Замените чат на встречу в автобусе, на телефонный звонок или СМС-переписку — результат будет тот же, если человек позволяет себе переносить виртуальное общение на кулаки», — пояснил Горгадзе.

По его мнению, проблема заключается не в родительских чатах, а в общей агрессии у некоторых граждан.

Убийства на почве выяснения отношений в интернете происходят редко. Горгадзе вспомнил только один случай 10-летней давности из своей практики. Тогда поссорились геймеры. У них сформировалось свое сообщество, они вместе играли. Однажды один из них что-то написал, игроки встретились, дело дошло до летального исхода. Молодым людям было 18-19 лет.

«Да и геймеры все-таки специфическая категория людей, эмоциональная. Они относятся к играм серьезнее, чем к жизни. Кто-то подбил чужой танк неправильно, и человек убил другого человека», — объяснил адвокат.

Раньше никто не удивлялся ссоре между собутыльниками, выпивающими на кухне. Интернет дал людям еще один способ общения, отметил адвокат. Поэтому теперь то же самое может случаться в Сети. Технологии изменили быт, но не сущность людей, добавил Горгадзе.

Ранее полицейские задержали шестерых родителей школьников, которые подрались в одном из дворов Санкт-Петербурга. Участники потасовки поссорились в родительском чате и назначили встречу, чтобы очно выяснить отношения. На всех задержанных составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Стражи порядка изъяли травматический пистолет, из которого один из взрослых выстрелил в воздух.