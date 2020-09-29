Адвокат объяснил, почему семья рассматривает только версию с убийством дочери актера Конкина

Дочь актера Владимира Конкина умерла после того, как ее достали из бассейна в фитнес-клубе. По официальной версии, девушка утонула сама. Но адвокат Юлия Нитченко считает, что речь идет именно об убийстве.

По словам правозащитницы, семья девушки рассматривает только версию об убийстве. Кроме того, она отметила, что были уничтожены записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении с бассейном.

«При этом, как мне сообщили следственные органы, в других комнатах камеры видеонаблюдения работали, поэтому следственными органами был изъят сервер. [Они выясняют], кто в этот момент находился в помещении фитнес-центра, кто, когда там находилась София, зашел в помещение бассейна», — рассказала «360» Нитченко.

Она добавила, что дочь актера могла утонуть после отравления. Такую версию родственники тоже рассматривают.

«Единственное, что мы можем сказать, пообщавшись со свидетелями, — абсолютно никаких причин для самоубийства или несчастного случая не было исходя из того, что она достаточно хорошо плавала и со здоровьем у нее все было хорошо. Никаких препаратов, снотворного в обычной жизни она не принимала», — заявила адвокат.

Нитченко подчеркнула, что какие-либо препараты девушка не могла принять сама. Если экспертиза нашла их в организме, то, скорее всего, препарат Конкиной добавили в питье или еду.

Вечером 22 сентября Софию Конкину достали из бассейна в фитнес-центре Jumр в Москве. Врачи Боткинской больницы смогли заставить девушку дышать, но спустя какое-то время она скончалась в реанимации. Согласно официальной версии, Конкина утонула. После смерти в организме девушки нашли большую дозу алкоголя и снотворного.