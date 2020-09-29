Адвокат объяснил, почему семья рассматривает только версию с убийством дочери актера Конкина
По словам правозащитницы, семья девушки рассматривает только версию об убийстве. Кроме того, она отметила, что были уничтожены записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении с бассейном.
«При этом, как мне сообщили следственные органы, в других комнатах камеры видеонаблюдения работали, поэтому следственными органами был изъят сервер. [Они выясняют], кто в этот момент находился в помещении фитнес-центра, кто, когда там находилась София, зашел в помещение бассейна», — рассказала «360» Нитченко.
Она добавила, что дочь актера могла утонуть после отравления. Такую версию родственники тоже рассматривают.
«Единственное, что мы можем сказать, пообщавшись со свидетелями, — абсолютно никаких причин для самоубийства или несчастного случая не было исходя из того, что она достаточно хорошо плавала и со здоровьем у нее все было хорошо. Никаких препаратов, снотворного в обычной жизни она не принимала», — заявила адвокат.
Нитченко подчеркнула, что какие-либо препараты девушка не могла принять сама. Если экспертиза нашла их в организме, то, скорее всего, препарат Конкиной добавили в питье или еду.
Вечером 22 сентября Софию Конкину достали из бассейна в фитнес-центре Jumр в Москве. Врачи Боткинской больницы смогли заставить девушку дышать, но спустя какое-то время она скончалась в реанимации. Согласно официальной версии, Конкина утонула. После смерти в организме девушки нашли большую дозу алкоголя и снотворного.