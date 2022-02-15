Адвокат объяснил нюансы раздела ипотечной квартиры при разводе
Кандидат юридических наук, адвокат Андрей Некрасов объяснил Общественной службе новостей, что при разводе супруги могут претендовать на ипотечную квартиру, если кредит оплачивался вместе.
«Речь будет идти не о деньгах, вы их не вернете. <…> Речь будет идти о доле в праве общей собственности на квартиру. И вот размер этой доли автоматически высчитывается исходя из количества денег, которые были потрачены из той половинки, которая приходится на второго супруга», — разъяснил юрист.
По его словам, от времени, проведенного в браке или от первоначального взноса ипотечный раздел не зависит. Он предупредил, что в случае продажи ипотечной квартиры после развода может получиться так, что придется через суд спрашивать согласие бывшего супруга.
«Изменить ситуацию сможет только брачный договор. В том числе полная раздельность <...>. Или же открыто приобретать все в долях», — заключил Андрей Некрасов.