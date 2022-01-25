Адвокат объяснил, можно ли записывать телефонные разговоры безнаказанно

Физические лица могут записывать телефонные переговоры, и предупреждать об этом человека на другом конце провода не обязательно. Но публиковать такие записи не стоит — можно получить штраф, объяснила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».

Записывать все переговоры можно даже автоматически, подключив специальные приложения. Закон позволяет не предупреждать об этой процедуре, если записывающий — не представитель организации.

Фиксацию разговоров, наоборот, можно использовать как прием для воздействия, например, на мошенников. Это же поможет доказать правоту правоохранительным органам. Но чтобы запись действительно имела вес в суде, важно еще обеспечить подтверждение, где, кем и как записан разговор на самом деле.

«Для организаций правило другое — они обязаны предупреждать о записи разговоров, указывая цель такой записи», — отметила юрист.

А вот публиковать запись чужого голоса без разрешения, причем письменного, законом запрещено и частным лицам. За это полагается штраф в 10 тысяч рублей и возмещение собеседнику морального вреда. Точно так же нельзя поступать и с фотографиями человека.