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    01 февраля 2022, 21:27

    Адвокат объяснил, как защититься от мошенников при сдаче квартиры

    Адвокат Песков рассказал, как защититься от мошенников при сдаче квартиры

    Дарья Морозова

    Адвокат Владислав Песков дал совет, как защититься от мошенников тем, кто сдает квартиры. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Адвокат объяснил, как защититься от мошенников при сдаче квартиры

    Он рассказал, что перед заключением договора важно проверить все документы будущего жильца.

    «Попросите его показать документы и запишите следующую информацию: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, сведения о регистрации», — рассказал Песков.

    Он уточнил, что в базе полиции можно проверить эти данные на подлинность.