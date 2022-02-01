Адвокат объяснил, как защититься от мошенников при сдаче квартиры

Адвокат Владислав Песков дал совет, как защититься от мошенников тем, кто сдает квартиры. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он рассказал, что перед заключением договора важно проверить все документы будущего жильца.

«Попросите его показать документы и запишите следующую информацию: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, сведения о регистрации», — рассказал Песков.

Он уточнил, что в базе полиции можно проверить эти данные на подлинность.