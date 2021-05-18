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    18 мая 2021, 15:23

    Адвокат объяснил, как законно отказаться от общения с коллекторами

    Полина Петрова

    Член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Баринов объяснил, как законно отказаться от общения с коллекторами, написало ИА Nation News.

    Адвокат объяснил, как законно отказаться от общения с коллекторами

    По словам юриста, гражданину нужно установить специальную программу, которая записывает телефонные разговоры. Помимо прочего, важно уведомить коллектора о несогласии с предъявляемыми им требованиями, а также об отказе общаться.

    «Дело в том, что коллектор имеет право общаться с гражданином только с личного согласия человека. Это предусмотрено законом. Гражданин может спокойно попросить коллектора передать дело в суд», — уточнил Баринов.

    В случае, когда после такой просьбы звонки не прекращаются, человек может обратиться в суд с письменной жалобой на коллекторскую компанию.