Адвокат объяснил, как законно отказаться от общения с коллекторами

Член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Баринов объяснил, как законно отказаться от общения с коллекторами, написало ИА Nation News.

По словам юриста, гражданину нужно установить специальную программу, которая записывает телефонные разговоры. Помимо прочего, важно уведомить коллектора о несогласии с предъявляемыми им требованиями, а также об отказе общаться.

«Дело в том, что коллектор имеет право общаться с гражданином только с личного согласия человека. Это предусмотрено законом. Гражданин может спокойно попросить коллектора передать дело в суд», — уточнил Баринов.

В случае, когда после такой просьбы звонки не прекращаются, человек может обратиться в суд с письменной жалобой на коллекторскую компанию.