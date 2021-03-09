Адвокат объяснил, как уберечь реквизиты своего паспорта от мошенников

Недобросовестные работники копировальных центров и работодатели могут оформить кредит на ничего не подозревающего гражданина, воспользовавшись ксерокопией его паспорта. Адвокат Дмитрий Шагин рассказал, как уберечь себя от такой ситуации, сообщил Life.

По его словам, передавать данные своего паспорта человек обязан только в тех случаях, которые прямо предусмотрены законом. Так, банки и страховые компании могут хранить у себя копии документов граждан, если это делается для идентификации клиента.

Требование работодателя передать ксерокопию паспорта является излишеством, это подтвердили представители Роструда. Шагин отметил, что, если начальство отказывается объяснять свои условия, предусматривающие обязательное предоставление копии паспорта, россиянин имеет право пожаловаться в территориальное управление Роскомнадзора.