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    01 марта 2022, 16:16

    Адвокат объяснил, как провести рефинансирование ипотечного кредита

    Адвокат Песков: рефинансировать ипотеку можно, если в банке доступно досрочное расторжение

    Артур Блянихов

    Представитель альянса адвокатов «TOPgroup» Владислав Песков рассказал порталу News.ru, как можно переоформить ипотечный кредит в связи со сложившейся экономической ситуацией.

    По словам специалиста, алгоритм проведения рефинансирования заключается в следующем: нужно узнать, наложен ли в вашем банке мораторий на досрочное расторжение ипотечного договора. Затем необходимо собрать нужные документы, которые соответствуют требованиям банка, и подать заявление с просьбой о перекредитовании.

    «Дождитесь решения банка. Подпишите новый кредитный договор. Пройдите процедуру перезалога недвижимости. Застрахуйте объект залога», — сказал Песков.

    Он добавил, что банк в конечном итоге погасит остаток долга в другом банке безналичным переводом.