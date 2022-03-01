Адвокат объяснил, как провести рефинансирование ипотечного кредита

Представитель альянса адвокатов «TOPgroup» Владислав Песков рассказал порталу News.ru, как можно переоформить ипотечный кредит в связи со сложившейся экономической ситуацией.

По словам специалиста, алгоритм проведения рефинансирования заключается в следующем: нужно узнать, наложен ли в вашем банке мораторий на досрочное расторжение ипотечного договора. Затем необходимо собрать нужные документы, которые соответствуют требованиям банка, и подать заявление с просьбой о перекредитовании.

«Дождитесь решения банка. Подпишите новый кредитный договор. Пройдите процедуру перезалога недвижимости. Застрахуйте объект залога», — сказал Песков.

Он добавил, что банк в конечном итоге погасит остаток долга в другом банке безналичным переводом.