Стало известно, как пятеро младенцев оказались в съемной квартире в Москве под присмотром китаянок

Найденные в квартире в московском районе Останкино дети появились на свет от суррогатных матерей. Эмбрионы им пересадили от граждан Китая — биологических родителей малышей. Все иностранцы воспользовались услугами компании «Свитчайлд».

Как рассказал «360» представляющий интересы фирмы адвокат Хас-Магомед Рамазанов, под этим брендом услуги суррогатного материнства оказывает ООО «Медика Сервис». Две задержанные в квартире женщины не имеют отношения к этой организации. Их личности, а также то, как они оказались в квартире, сейчас выясняется.

В официальном заявлении ООО «Медика Сервис», которое оказалось в распоряжении «360», говорится, что компания занимается подбором суррогатных матерей более 10 лет. К ним обращаются люди, которые не могут иметь детей по тем или иным причинам.

«Согласно закону „Об основах здоровья граждан в Российской Федерации“, суррогатное материнство в нашей стране разрешено», — напомнили в фирме.

В компании сообщили, что к ним обратилась гражданка Китая, которая заявила, что есть несколько ее соотечественников, которые хотели бы воспользоваться услугами суррогатных матерей. По договору фирма подобрала подходящих женщин, обеспечила пересадку эмбриона и вела беременность до рождения малышей. Роды прошли успешно, но биологические родители не смогли забрать новорожденных из-за закрытия границ.

Компания «Медика Сервис» передала детей представителю родителей в Москве.

«На этом обязанности компании считаются выполненными. Все, что касается местонахождения и содержания детей, — вне зоны нашей ответственности. За это несет ответственность представитель биологических родителей», — говорится в тексте официального заявления.

Всю информацию о детях и их биологических родителях «Медика Сервис» передала в посольство Китая в Москве.

Пятерых детей нашли в трехкомнатной квартире в московском районе Останкино. Как рассказали соседи, три года назад жилье сняли китайцы, из которых по-русски говорила только одна девушка.

Получается, что представитель родителей разместил малышей в этой квартире и нанял двух соотечественниц за ними присматривать, пока биологические родители не заберут их домой.

Все дети имеют свидетельства о рождении, выданные в московских и подмосковных управлениях ЗАГС. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Там прописаны имена их родителей, которые действительно являются гражданами Китая.

Адвокат Хас-Магомед Рамазанов заявил, что дети находятся в хорошем состоянии. Сейчас они в больницах, откуда их передадут в органы опеки, пока не появятся реальные родители. Он уточнил, что все документы для вывоза детей из страны готовы.

Между тем московские следователи возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми» после обнаружения детей. И, как рассказал адвокат, провели обыски в компании «Медика Сервис». В фирме это подтвердили и уточнили, что подготовили все документы, подтверждающие их позицию, что они не несли ответственность за детей.