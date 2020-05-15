Адвокат объяснил, для чего Путину сообщили о лечении Заворотнюк

По его мнению, огласка была нужна, чтобы вселить надежду в других людей.

«Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом», — отметил Добровинский.

О заболевании рассказали на совещании только после того, как было получено разрешение от самой актрисы или ее родственников, предположил адвокат. Важно соблюдать этические нормы, не позволяющие выходить за рамки передачи информации.

Ранее директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров рассказал Путину об опухоли Заворотнюк. Родственники актрисы передали институту клетки опухоли. Также он сообщил, что врачи нашли вирусы, способные разрушить эту опухоль.

Летом 2019 года в СМИ появились публикации о возможной опухоли мозга у Заворотнюк, отметила «Газета.ru». Близкие артистки долгое время не комментировали эти новости. Спустя время они подтвердили, что Заворотнюк действительно лечится, у нее диагностировали глиобластому.