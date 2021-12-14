Адвокат объяснил, что помогло ускорить явку в полицию кассирши из Ачинска

Кассир Альфа-банка из Ачинска, подозреваемая в крупной краже, явилась в полицию из-за уговоров матери. С женщиной до этого общалась полиция. Вероятно, профессионального и житейского опыта оперативника хватило, чтобы убедить ее в том, что дочери стоит сдаться самой, рассказал адвокат Вадим Багатурия.

В беседе с «360» эксперт отметил, что раскрытие таких преступлений, как хищение крупной суммы денег из банка, не является чем-то из ряда вон выходящим. Во время поиска таких преступников правоохранители отрабатывают контакты родственников подозреваемых, соседей, ведут розыск по детализациям звонков.

«Собственно, вопрос времени — поймают или нет. И то, что оперативник убедил ее мать выйти на контакт и сдаться, это одна из составляющей частей работы полиции», — добавил Багатурия.

По его словам, в Москве такие преступления раскрываются при помощи обширной сети камер городского наблюдения, благодаря которым любые перемещения человека достаточно легко отследить.

«Каждый из нас, когда фотографируется для паспорта, оставляет биометрические данные, которые используются для розыска, потому что каждая камера подключена к единому центру и там работает алгоритм. Можно скрывать от камеры свою внешность, но их количество огромное. Все мы по большому счету находимся под колпаком всеобщего наблюдения. Поэтому это вопрос времени [когда тебя вычислят], если ты совершил преступление», — добавил адвокат.

Эксперт обратил внимание на то, что с точки зрения закона мать кассира не несла никакой ответственности за то, что не сообщала, где ее дочь. Это иммунитет, который дарован законом, и близкие родственники освобождены от наказания за то, что укрывают преступника, пояснил Багатурия.

«[В случае с матерью кассирши] оперативник, скорее всего, проявил свой житейский и профессиональный опыт, чтобы разговорить мать подозреваемой, убедить в том, чтобы та сдалась. Какой арсенал убеждений использовал полицейский, гадать сложно. Скорее всего, речь шла о смягчающий обстоятельствах, которые в случае явки с повинной причитаются каждому, кто преступил закон», — сказал юрист.

По его словам, явка в совокупности с иными обстоятельствами расследования в перспективе может снизить наказание, несмотря на огромный размер ущерба.

Подозреваемую в миллионной краже из банка в Ачинске зовут Анна Григорьева. По данным правоохранителей, она украла 15 миллионов рублей, более 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро.