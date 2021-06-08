Адвокат объяснил, что делать с ипотекой при разводе

Имущество, нажитое супругами во время брака, по закону считается их совместной собственностью. Адвокат, зампред комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина рассказала News.ru, что делать бывшим супругам при разводе с невыплаченной ипотекой.

Если квартира в ипотеку куплена во время брака, она может быть разделена между супругами, согласие банка на это не требуется, так как должник по кредиту не меняется, объяснила адвокат.

«Может сложиться интересная ситуация: после развода и раздела каждый из бывших супругов будет иметь долю в праве собственности на ипотечную квартиру, но ипотечный кредит будет платить только один из них — тот супруг, который указан в качестве заемщика в договоре», — сказала Шакина.

В такой ситуации, если дело дойдет до суда, закон, скорее всего, признает долг общим. Ипотечный договор можно переоформить, чтобы заемщиками стали оба супруга, или же выплачивать долг может один супруг, а второй при этом будет отдавать свою долю долга уже ему.

Также один из супругов может отказаться от своих прав на половину квартиры — в этом случае ему не придется выплачивать долг. На это уже потребуется согласие банка.

Адвокат отметила, что при заключении ипотечного договора следует изучить его на предмет оговорки в части заключения и расторжения брака заемщиком.