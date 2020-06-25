Судебное заседание по делу зоолога Александра Игнатенко и еще двоих россиян состоялось на Шри-Ланке. Мужчины попали за решетку за якобы неразрешенный сбор жуков в стране. Адвокат Игнатенко Георгий Сухов в беседе с «360» заявил, что ситуация тяжелая. Лишь официальные представители России могут помочь ребятам выбраться из беды.

«Слушание было. Второе будет 2 июля. Александр находится на излечении. Двоим другим ребятам изменили меру пресечения, сегодня они, к сожалению, отправляются под стражу», — рассказал Сухов.

По его словам, Игнатенко это не коснулось. Ведь он сейчас находится в больнице. На заседание мужчина не смог приехать по причине плохого самочувствия.

«Суд хотел, чтобы ребята предоставили местных поручителей, которые поручились бы за них крупными суммами денег и были бы местными гражданами. Но таких возможностей просто нет», — добавил собеседник «360».

Адвокат отметил, что ребята попали в ужасающую ситуацию. Им не дали переводчика, и «никто не понимает, о чем идет речь».

Мы находимся в состоянии ужасного возмущения, требуем от посольства помощи, но реальной помощи нет. То, что происходит, это страшно. Без помощи Российской Федерации обойтись невозможно Георгий Сухов.

История началась с того, что группа россиян в феврале приехала на отдых на Шри-Ланку. Среди них был и Александр Игнатенко. Во время отпуска он собирал в экзотической стране местных насекомых и фотографировал их. Компания должна была вылететь обратно в Россию 28 февраля, но на родину вернулись не все.

Накануне несколько россиян отправили в тюрьму из-за обнаруженных у Игнатенко жуков. Полиция решила, что зоолог собирал насекомых в национальном парке. Однако это не соответствовало действительности.

«200 жуков насчитали. Изымали незаконно. Без переводчиков, без защитников, без составления протокола обыска», — отметил Сухов.

В итоге ребята находились за решеткой с 27 февраля до 4 апреля. После этого их отпустили под залог. У Игнатенко от острой пищи в тюрьме обострилась язва желудка, его госпитализировали.

«Это беспредел и вымогательство денег. В тюрьму сажают исключительно для того, чтобы насчитать большие штрафы и вымогать деньги. Это система организованного государственного вымогательства со стороны Шри-Ланки в отношении иностранцев», — считает адвокат.

Россиянам может грозить до 40 лет тюрьмы.