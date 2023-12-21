Общество 21 декабря 2023, 14:07 Адвокат Нетреба: пострадавший из-за упавшей сосульки может отсудить до 500 тысяч рублей

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Падение ледяных глыб с крыш нередко приводит к травмированию пешеходов. В таком случае можно добиться компенсации на сумму до 500 тысяч рублей, сообщил адвокат Юрий Нетреба в беседе с «Ридусом».

По его словам, защитить свои права позволит документирование факта происшествия. В этом помогут сотрудники медицинских учреждений. Кроме того, важно записать контакты очевидцев и зафиксировать на камеру место обрушения сосульки, пояснил эксперт.

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Нетреба отметил, что следующий шаг — поиск собственника здания. Именно он должен компенсировать понесенные убытки и моральный вред.