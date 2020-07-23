Адвокат: необходимо ужесточить контроль за владельцами мотоциклов

По словам юриста, зачастую мотоцикл покупают те, кто хочет избежать оплаты налога за транспортное средство, или же те, кто хочет ускорить свое передвижение по городу.

«Многие мотолюбители даже не ставят на учет мотоциклы и не имеют государственных номеров. Считаю, что необходимо ужесточить контроль за владельцами мотоциклов и внести наказания за отсутствие регистрации транспортного средства. Зачастую трудно установить нарушения ПДД мотоциклистами именно в связи с тем, что отсутствует регистрация транспортного средства, нет номерных знаков. Не редкость, что у владельца мотоцикла нет прав на вождение данным транспортным средством или вообще таковых не имеется», — рассказал Гончаров.

Он подчеркнул, что сотрудники ГИБДД чаще всего игнорируют мотоциклы и не обращают на них никакого внимания. Юрист заявил, что ситуация на дорогах на данный момент крайне критическая, так как любители адреналина носятся по дорогам, не думая о том, что угрожают жизни других.

«Усиление видеоконтроля на дороге, штрафы и риск лишения прав в дальнейшем улучшат ситуацию», — пояснил Гончаров.