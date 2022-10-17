Адвокат Некрасов рассказать, как действовать в случае порчи вещи в мастерской | 360°

Общество 17 октября 2022, 21:12 Адвокат Некрасов рассказать, как действовать в случае порчи вещи в мастерской

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Если вы сдали вещь в ремонт, а она вернулась к вам поврежденной, придется проводить экспертизу за свой счет. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» рассказал адвокат Андрей Некрасов.

«Когда потребитель заявляет, что вещь была испорчена, мастер, вероятно, не согласится, а потребителю придется требовать экспертизу», — предупредил юрист.

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Экспертизу придется проводить за свой счет. При этом нужно иметь в виду, что доказать вину мастера в порче вашего имущества получится далеко не во всех случаях. После экспертизы придется обращаться к адвокату или в суд, чтобы возместить ущерб.

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Чтобы избежать таких ситуаций, юрист посоветовал предпринимать действия для подстраховки еще до сдачи вещи в мастерскую. Нужно договориться с мастером и с его согласия прописать в договоре, в каком состоянии вещь была сдана в ремонт. Нужно описать, какие именно есть повреждения, а какие части объекта точно в порядке и работают исправно.