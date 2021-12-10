Адвокат Нефедовский назвал основные причины отказа в приеме на работу

Адвокат Геннадий Нефедовский перечислил пять основных причин, по которым соискателям отказывают в работе. Об этом сообщило ИА Nation News.

Во-первых, это не соответствующая квалификация соискателя для должности, на которую он претендует. Также у него может не хватать нужных знаний или опыта.

В некоторых случаях состояние здоровья потенциального сотрудника может не подходить для работы. Это выявляется на медкомиссии. Кроме того, он может не подходить на должность на психологическом уровне.

Также в компании может просто не быть нужных вакансий.

Ранее сотрудники сервиса по поиску вакансий выяснили, что в декабре у 43% россиян падает работоспособность, а также увеличивается нежелание ходить на работу. О том, почему так происходит, рассказала психолог Инна Маханькова.

По словам эксперта, такая статистика может быть связана с перегрузом рабочих задач в последний месяц года. С наступлением декабря у многих россиян начинается «новогодняя истерия». Во время приготовления к праздникам им необходимо не только успеть завершить рабочие дела, но и решить дела по дому.