«Адвокат не может так себя вести»: Пашаев потребовал лишить Бутырину статуса
По словам Пашаева, Анна Бутырина заявила, что юрист уже давно задолжал ей пять миллионов рублей. Помимо того, она оскорбляла Пашаева по национальному признаку, и говорила на телеканалах, что именно по его вине Ефремов получил восемь лет. Все это юрист считает грубым нарушением Кодекса профессиональной этики адвоката.
«<…> Бутырина Анна по-хамски и неподобающе себя ведет. Она позорит порядочных, честных адвокатов. Я в понедельник уж подал в московскую адвокатскую палату о прекращении ее адвокатского статуса <…> Адвокат не может себе позволить так высказываться, оскорблять, так вести себя в отношении меня», рассказал Пашаев.
Она не меня позорит, а адвокатское сообщество <...> Ей за это один раз статус прекратили, за хамское поведение. У человека нет воспитания!Эльман Пашаев.
Юрист возмущен, что она ходит по телеканалам и говорит непонятно что. По его мнению, «даже алкоголики не могут себя вести, как Бутырина себя ведет».
Позор адвокатурыЭльман Пашаев.
Пока Пашаев не делает прогнозов и не знает наверняка, лишат ли ее статуса. Решение примут члены комиссии. Но он отметил, что к таким нарушениям в палате относятся строго. Также экс-адвокат сравнил себя с Бутыриной и сказал, что хоть его и лишили статуса, но такого поведения он себе не позволял.
Ранее Пашаев рассказал, что хотел перевести свой гонорар за дело Ефремова детскому дому.