«Адвокат не может так себя вести»: Пашаев потребовал лишить Бутырину статуса

Эльман Пашаев резко высказался о поведении своей коллеги Анны Бутыриной. Он считает, что ей не место в адвокатуре. Юрист уже подал в московскую палату заявление о прекращении у Бутыриной адвокатского статуса. Об этом юрист рассказал журналистам «360».

По словам Пашаева, Анна Бутырина заявила, что юрист уже давно задолжал ей пять миллионов рублей. Помимо того, она оскорбляла Пашаева по национальному признаку, и говорила на телеканалах, что именно по его вине Ефремов получил восемь лет. Все это юрист считает грубым нарушением Кодекса профессиональной этики адвоката.

«<…> Бутырина Анна по-хамски и неподобающе себя ведет. Она позорит порядочных, честных адвокатов. Я в понедельник уж подал в московскую адвокатскую палату о прекращении ее адвокатского статуса <…> Адвокат не может себе позволить так высказываться, оскорблять, так вести себя в отношении меня», рассказал Пашаев.

Она не меня позорит, а адвокатское сообщество <...> Ей за это один раз статус прекратили, за хамское поведение. У человека нет воспитания! Эльман Пашаев.

Юрист возмущен, что она ходит по телеканалам и говорит непонятно что. По его мнению, «даже алкоголики не могут себя вести, как Бутырина себя ведет».

Позор адвокатуры Эльман Пашаев.

Пока Пашаев не делает прогнозов и не знает наверняка, лишат ли ее статуса. Решение примут члены комиссии. Но он отметил, что к таким нарушениям в палате относятся строго. Также экс-адвокат сравнил себя с Бутыриной и сказал, что хоть его и лишили статуса, но такого поведения он себе не позволял.

Ранее Пашаев рассказал, что хотел перевести свой гонорар за дело Ефремова детскому дому.