Адвокат назвал «свидетельский иммунитет» для омбудсменов необходимым
Вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло рассказал, что омбудсменам необходимо право не давать показаний об инцидентах, которые они выяснили во время исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «если у них такого правила не будет, то элемент доверия при обращении к омбудсмену будет отсутствовать».
«Бывает так, что когда, расследуя одно преступление, за ним открываются другие, надо рассказать об этом представителю государства, уполномоченному по правам человека. И исключить вероятность его допроса следственными органами», — объяснил Тарло.
По мнению адвоката, «это одна из небольших, но важных гарантий возможности противодействия так называемым заказным делам и злоупотреблением со стороны правоохранительных органов».