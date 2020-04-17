Адвокат назвал «свидетельский иммунитет» для омбудсменов необходимым

По его словам, «если у них такого правила не будет, то элемент доверия при обращении к омбудсмену будет отсутствовать».

«Бывает так, что когда, расследуя одно преступление, за ним открываются другие, надо рассказать об этом представителю государства, уполномоченному по правам человека. И исключить вероятность его допроса следственными органами», — объяснил Тарло.

По мнению адвоката, «это одна из небольших, но важных гарантий возможности противодействия так называемым заказным делам и злоупотреблением со стороны правоохранительных органов».