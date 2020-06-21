Адвокат назвал причины для отказа в пропуске за границу

Россиян могут не выпустить за границу не только за долги. Среди причин отказа в пропуске на таможне доступ к государственной тайне, служба в армии и ложные сведения при оформлении выездных документов.

Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм» отметил, что человека могут остановить на границе, если он допущен к государственной тайне.

«Если же любой человек сообщит о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, то его могут оставить в родных пенатах принудительно, как оставляют и в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, подозреваемых, обвиняемых или осужденных, не отбывших или не исполнивших до конца наказание», — отметил Миронов.

Судебные приставы могут ограничить выезд за рубеж при долге по алиментам на более чем 10 тысяч рублей, если человек не возместил на ту же сумму имущественный вред или вред, причиненный здоровью.

Несовершеннолетние должны путешествовать с родителями или опекунами. Если ребенок выезжает один, при себе у него должно быть нотариально оформленное согласие родителей с указанием срока поездки и страны выезда.

Если ребенок пересекает границу с одним из родителей, то лучше иметь при себе нотариальное согласие второго.