Адвокат назвал подросткам три главных правила при устройстве на работу

Профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, адвокат Марина Буянова рассказала, каких трех правил нужно придерживаться подросткам при устройстве на работу, передает «Вечерняя Москва».

«Несовершеннолетний работает по сокращенному графику; подросткам не разрешается заниматься опасной деятельностью», — уточнила юрист.

Помимо прочего, она напомнила, что работодатель не имеет права заключать с молодыми соискателями договор о полной материальной ответственности. Специалист порекомендовала старшеклассникам и первокурсникам внимательно изучить раздел Трудового кодекса РФ об особенностях подписания трудового договора с лицами моложе 18 лет.

Ранее аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru перечислили самые необычные вакансии мая для жителей Санкт-Петербурга. По словам экспертов, в городе увеличился спрос на специалистов, которые разбираются в ведении социальных сетей. Так, в одной из организаций ищут TikTok-менеджер. Человек на этой должности должен разрабатывать креативный контент и придумывать идеи для роликов. Кандидату необходимо иметь актерские навыки. Зарплата неизвестна.