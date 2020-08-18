Адвокат назвал обстоятельства, при которых родственники оказавшейся в морге пенсионерки подадут в суд

Жительница Курской области очнулась после операции в морге. Адвокат племянницы этой женщины рассказал «360» об иске в суд. Говорить о претензиях можно будет только после того, как станет ясно, чем это происшествие навредило пациентке.

«Во-первых, нам нужно установить тяжесть причиненного вреда. А тяжесть можно установить только после проведенных исследований медицинских. <…> С размером исковых требований компенсационных мы сейчас не можем определиться ввиду объективных причин, от нас не зависящих», — поделился собеседник.

Адвокат полагает, что родственники женщины планируют обратиться с иском в суд.

Ранее СМИ сообщили, что жительница Курской области очнулась после операции в морге Горшеченской ЦРБ. Ее положили в больницу с болями в животе. Медики заподозрили непроходимость кишечника, а во время операции обнаружили злокачественную опухоль и метастазы. После операции ее отвезли в реанимацию, где констатировали смерть, и отправили в морг. На следующий день выяснилось, что женщина жива.