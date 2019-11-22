Адвокат назвал интервью бывшей девушки Соколова попыткой «демонизации»

Адвокат историка Олег Соколова, признавшегося в убийстве аспирантки, объявил интервью бывшей девушки преподавателя фейком. По словам правозащитника, если бы это была свидетельница, она бы не стала разглашать следственную тайну.

«Это очевидный „фейк ньюс“, направленный на демонизацию моего клиента, самопиар местного СМИ и извлечения выгоды из этой страшной трагедии. Если это действительно свидетель по уголовному делу, то она должна была быть уведомлена следствием о неразглашении следственной тайны и вряд ли смогла бы давать такое „сенсационное“ интервью», — сказал «360» Почуев.

Адвокат пообещал, что в ближайшее время предпримет дополнительные меры для пресечения подобной клеветы. Он заявил, что не только Соколов, но даже он подвергся травле со стороны журналистов.

«Даже я ощущаю на себе огромное давление и травлю со стороны некоторых СМИ за осуществление профессиональной деятельности адвоката и открытую позицию перед общественностью», — заметил Почуев.

63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отчлененные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Оказалось, что ноги своей жертвы он уже успел сбросить в Мойку, остальные части тела нашли в его квартире неподалеку.

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После убийства СМИ вспомнили случай от 2008 года со студенткой СПбГУ. Девушка обратилась в полицию после того, как Соколов сильно ее избил, когда она решила от него уйти. Теперь эта девушка дала интервью «Фонтанке», где рассказала об их романе. По ее словам, Соколов несколько раз звонил ей и просил забрать заявление, взламывал ее электронную почту и аккаунты в социальных сетях. Девушке удалось с ним расстаться окончательно только через год.