Адвокат назвал главный плюс предложения Чечни запретить упоминания национальности и веры преступников в СМИ

Госдума вполне может принять предложение чеченского парламента запретить СМИ упоминать национальность и вероисповедание преступников, так как это может сплотить общество. У преступника нет национальности. Об этом в беседе с «360» заявил адвокат Денис Никитин.

«Судя по последним новостям и событиям в России, такая унификация уголовного и административного законодательства будет только приветствоваться, поскольку будет способствовать сплочению общества, как я полагаю. У преступника нет национальности. Совершают преступления люди независимо от вероисповедания, независимо от национальности и от других каких-то внешних факторов. Только от личности конкретного преступника исходит необходимость его наказания», — поделился своими мыслями юрист.

Никитин не исключил, что реализация идеи парламента Чечни будет способствовать уменьшению ксенофобских настроений, так как СМИ серьезно влияют на общественное сознание.

Ранее парламент Чечни принял решение внести в Госдуму поправки в закон о СМИ. Автор проекта, председатель регионального парламента Магомед Даудов предложил запретить СМИ упоминание национальности и веры преступников. В пояснительной записке говорится, что подобная информация лишь усиливает напряжение в российском обществе и порождает нетерпимость людей друг к другу.