Адвокат назвал чушью предположения о подброшенных в квартиру Хачатуряна презервативах

Адвокат Ангелины Хачатурян назвал чушью предположения, что в неопечатанную квартиру убитого отца девушек могли подкинуть презервативы. На пресс-конференции «360» это допустила сторона защиты родственников Михаила Хачатуряна.

Племянник убитого дочерьми Михаила Хачатуряна Арсен заявил на пресс-конференции «360», что после преступления их квартира почему-то не была опечатана. Адвокат родственников Ольга Халикова допустила, что презервативы в жилище могли подкинуть. В свою очередь, защитник Ангелины Хачатурян Алексей Паршин назвал это чушью.

«Пусть они намекают на что угодно, ну что за чушь. Чушь полнейшая, конечно», — заявил «360» Паршин.

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Арсен Хачатурян рассказал на пресс-конференции, что квартира Михаила Хачатуряна оставалась неопечатанной какое-то время после убийства.

По его словам, когда родственники погибшего пришли менять замки, то увидели на лестничной площадке мать сестер Хачатурян Аурелию Дундук в сопровождении адвоката и журналиста. Он заявил, что они легко могли что-либо вынести из квартиры, либо, наоборот, подбросить.

Халикова сообщила о том, что после первых обысков кто-то оставил в квартире презервативы.

«После этого (встречи с Дундук и ее сопровождающими — прим. ред.) проводился еще один осмотр места происшествия и были найдены презервативы. Позиция стороны защиты высказала точку зрения, что эти презервативы принадлежали Михаилу, но в дальнейшем это не нашло своего развития», — отметила Халикова.

Паршин, в свою очередь, описал момент встречи с родственниками погибшего по-другому.

«Они (родственники Хачатуряна — прим. ред.) выходили из квартиры. Внутрь мы не попали. Они не пустили нас в квартиру за вещами», — заявил защитник одной из сестер

Тело Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранами нашли в конце июля 2018 года на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В квартире этого дома он проживал вместе со своими дочерьми, которым предъявлено обвинение в убийстве.

Девушки настаивают на том, что решились отомстить отцу за многолетние издевательства и сексуальное насилие.

По данным одной из последних экспертиз, Хачатурян действительно страдал расстройством сексуального предпочтения и вспышками немотивированной агрессии.