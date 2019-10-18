Адвокат назвал чушью предположения о подброшенных в квартиру Хачатуряна презервативах
Племянник убитого дочерьми Михаила Хачатуряна Арсен заявил на пресс-конференции «360», что после преступления их квартира почему-то не была опечатана. Адвокат родственников Ольга Халикова допустила, что презервативы в жилище могли подкинуть. В свою очередь, защитник Ангелины Хачатурян Алексей Паршин назвал это чушью.
«Пусть они намекают на что угодно, ну что за чушь. Чушь полнейшая, конечно», — заявил «360» Паршин.
Хачатурян собирался купить дочке машину. Автосалон деньги вернул, и они пропалиПодробнее
Арсен Хачатурян рассказал на пресс-конференции, что квартира Михаила Хачатуряна оставалась неопечатанной какое-то время после убийства.
По его словам, когда родственники погибшего пришли менять замки, то увидели на лестничной площадке мать сестер Хачатурян Аурелию Дундук в сопровождении адвоката и журналиста. Он заявил, что они легко могли что-либо вынести из квартиры, либо, наоборот, подбросить.
Халикова сообщила о том, что после первых обысков кто-то оставил в квартире презервативы.
«После этого (встречи с Дундук и ее сопровождающими — прим. ред.) проводился еще один осмотр места происшествия и были найдены презервативы. Позиция стороны защиты высказала точку зрения, что эти презервативы принадлежали Михаилу, но в дальнейшем это не нашло своего развития», — отметила Халикова.
Паршин, в свою очередь, описал момент встречи с родственниками погибшего по-другому.
«Они (родственники Хачатуряна — прим. ред.) выходили из квартиры. Внутрь мы не попали. Они не пустили нас в квартиру за вещами», — заявил защитник одной из сестер
Тело Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранами нашли в конце июля 2018 года на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В квартире этого дома он проживал вместе со своими дочерьми, которым предъявлено обвинение в убийстве.
Девушки настаивают на том, что решились отомстить отцу за многолетние издевательства и сексуальное насилие.
По данным одной из последних экспертиз, Хачатурян действительно страдал расстройством сексуального предпочтения и вспышками немотивированной агрессии.