Адвокат назвал число свидетелей в деле Ефремова

Около десяти человек дают показания как свидетели по делу Михаила Ефремова, который насмерть сбил курьера Сергея Захарова. Такое заявление сделал защитник актера Эльман Пашаев.

«Около десяти [свидетелей]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Пашаев считает, что судебное разбирательство его клиента продлится до сентября или октября этого года. Однако противоположная сторона — адвокат семьи Захарова Александр Добровинский — высказал мнение, что суд над артистом закончится уже в августе.

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Будучи нетрезвым, он врезался во встречный автомобиль на Смоленской площади. В результате аварии водитель фургона Сергей Захаров скончался.

Ефремова задержали, а затем арестовали. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии.

Заседание по этому делу состоится 5 августа в Пресненском суде Москвы. Ранее Пашаев заявил, что будет ходатайствовать о видеотрансляции из суда.