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    03 августа 2020, 12:22

    Адвокат назвал число свидетелей в деле Ефремова

    Наза Салех Захи

    Около десяти человек дают показания как свидетели по делу Михаила Ефремова, который насмерть сбил курьера Сергея Захарова. Такое заявление сделал защитник актера Эльман Пашаев.
    Адвокат назвал число свидетелей в деле Ефремова

    «Около десяти [свидетелей]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

    Пашаев считает, что судебное разбирательство его клиента продлится до сентября или октября этого года. Однако противоположная сторона — адвокат семьи Захарова Александр Добровинский — высказал мнение, что суд над артистом закончится уже в августе.

    Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Будучи нетрезвым, он врезался во встречный автомобиль на Смоленской площади. В результате аварии водитель фургона Сергей Захаров скончался.

    Ефремова задержали, а затем арестовали. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии.

    Заседание по этому делу состоится 5 августа в Пресненском суде Москвы. Ранее Пашаев заявил, что будет ходатайствовать о видеотрансляции из суда.

    Новости SMI.FM