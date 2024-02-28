28 февраля 2024, 17:30
Адвокат Мухаметзянов напомнил, что пострадавшие из-за гололеда могут получить компенсацию
Если человек упал из-за гололеда и получил травму, то он имеет право на возмещение ущерба. Об этом сайту «Страсти» рассказал адвокат Ильдар Мухаметзянов.
После падения адвокат посоветовал сделать фотографию скользкого места, а также обязательно обратиться в травмпункт и зафиксировать повреждения. Потому что за каждый участок на улице несет ответственность какая-то организация, которая и будет обязана возместить ущерб.
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«Важно при первой возможности написать на электронную почту организации или органа, в ведении которого находится территория, где была получена травма. В письме нужно потребовать очистить территорию ото льда и компенсировать полученный вами ущерб», — объяснил адвокат.
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