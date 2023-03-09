09 марта 2023, 12:35
Адвокат Могильный рассказал, кому стоит заключить брачный договор
Заключение брачного договора способно предусмотреть возможные риски и определить имущественные права супругов при разводе. О том, каким парам необходимо оформить такой договор, рассказал адвокат Игорь Могильный, сообщил сайт "Дни.ру".
По мнению адвоката, брачный договор стоит оформить в том случае, если супруги являются партнерами по бизнесу. При расторжении брака документ позволит партнерам-предпринимателям получить компенсации и распределить долги.
Реклама
Могильный отметил, что брачный договор станет гарантом спокойствия и снимет риски по дроблению бизнеса.
Реклама
Адвокаты
Брак
Реклама
Реклама