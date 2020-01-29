Адвокат Михаила Каабака рассказала о возобновлении следствия по делу. Врач не в курсе

Об этом изданию «Такие дела» сообщила адвокат трансплантолога Людмила Осинина.

«В январе 2020 года было возобновлено предварительное следствие по делу и назначен новый следователь. Замруководителя следственного управления по ЦАО СК Москвы счел, что доказательств недостаточно и не все следственные действия проведены», — процитировало издание ее слова.

«360» связался с самим трансплантологом, но тот оказался не в курсе ситуации.

Не могу сказать. Мне про это известно только из СМИ, поэтому вы об этом знаете больше, чем я Михаил Каабак.

Чтобы прояснить этот вопрос, он посоветовал обращаться к его адвокатам.

«Они больше знают. Точнее, возможно, они знают столько же, сколько и я, но они больше могут сказать по этому поводу. Мне о возобновлении следствия еще не сообщали», — сказал Каабак «360».

Уголовное дело против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака возбудили еще в 2016 году, но до прокуратуры оно дошло лишь в ноябре 2019. Его обвинили в халатности, которая привела к смерти 16-летнего пациента в 2012 году.

Обвинение основано на выводах академика Сергея Готье — он заявил, что препарат алемтузумаб не включен в международные клинические рекомендации и не прошел клинические испытания в РФ. Именно это лекарство Каабак использовал при лечении погибшего юноши.

По словам трансплантолога и его защиты, в 2019 году эксперты пришли к выводу, что использование препарата было обоснованным. Они пришли к выводу, что Каабак не нарушил закон, и в ноябре расследование обстоятельств прекратилось. Дело должны были направить в суд, но этого так и не произошло.

Из-за разбирательства конце октября 2019 года в НЦЗД ликвидировали отделение трансплантологии, в котором работал Михаил Каабак и его коллега Надежда Бабенко. После общественного резонанса и вмешательства Минздрава их восстановили. За это время одна из маленьких пациенток трансплантолога умерла — годовалая Настя Орлова не дождалась пересадки почки.