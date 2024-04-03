Общество 03 апреля 2024, 12:09 Адвокат Матюнин призвал всегда заключать договоры с ремонтными бригадами

Читать 360tv в

Ремонт — дело очень затратное, к тому же нередко вызывающее большее количество споров и претензий к некачественной работе. О том, как избежать лишних проблем, сообщил «Мир 24» со ссылкой на управляющего партнера адвокатского бюро Олега Матюнина.

Он призвал всегда заключать договор с бригадой, которая выполняет работы. В нем должны быть прописаны паспортные данные мастеров, конкретные задачи и сроки их выполнения. Чем подробнее все отражено, тем меньше проблем будет в случае некачественного ремонта. Кроме того, нужно выделить в отдельный пункт неустойки и штрафы за несоблюдение договора.

Реклама

«Для защиты нарушенных прав в судебных инстанциях лучшим доказательством является договор, акт приемки выполненных работ и документ об оплате. В противном случае устные показания одной стороны начнут конфликтовать с устными показаниями другой стороны», — подчеркнул адвокат.

Авторы: