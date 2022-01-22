Адвокат матери погибшего актера Кулеша назвал ошибкой переназначение директора Большого театра

Переназначение Владимира Урина на пост генерального директора Большого театра — это ошибка и оскорбление памяти погибшего актера Евгения Кулеша. Об этом заявил «360» адвокат семьи артиста Андрей Алешкин.

Он заявил, что руководство театра не принесло извинений матери погибшего актера.

«По моему мнению, из этой трагедии никто не сделал выводов», — добавил адвокат Алешкин.

Актер Евгений Кулег погиб в октябре прошлого года. Он выступал в опере «Садко», но во время выхода на сцену он оказался под опустившейся на большой скорости двухтонной декорации.

Расследовавшая несчастный случай комиссия заявила, что 37-летний актер принимал участие в постановке в нетрезвом состоянии, а значит вины театра в его гибели нет. Адвокат Алешкин заявил, что намерен обжаловать выводы комиссии в судебном порядке.

Труппа Большого театра собрала более миллиона рублей, которые передала матери Кулеша, также по решению руководства она получила компенсацию на похороны в размере 500 тысяч рублей. Еще один миллион рублей матери артиста передал Фонд социального страхования.

Полномочия Владимира Урина на посту директора Большого театра на пять лет продлил своим распоряжением премьер-министр России Михаил Мишустин. Этот пост заслуженный деятель искусств России занимает с 2013 года.