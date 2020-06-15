Адвокат: матери погибшего в ДТП с Ефремовым сказали, что сын умер от сердечного приступа

Он напомнил, что ранее семья заявила, что согласится с позицией прокурора по наказанию для устроившего аварию актера.

«Это позиция объединенная. Они выбрали себе главу, человека, с которым я общаюсь. Я общаюсь с братом погибшего и его супругой. Это очень сплоченный клан», — отметил Добровинский.

По его словам, матери погибшего 57-летнего Сергея Захарова не сообщили про ДТП. Ей говорят, что у сына случился сердечный приступ. Адвокат также подтвердил, что актер Сергей Гармаш предложил семье погибшего встретиться.