Адвокат: матери погибшего в ДТП с Ефремовым сказали, что сын умер от сердечного приступа
Александр Добровинский, российский адвокат, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал, что родственники погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, сплотились на фоне горя.
Он напомнил, что ранее семья заявила, что согласится с позицией прокурора по наказанию для устроившего аварию актера.
«Это позиция объединенная. Они выбрали себе главу, человека, с которым я общаюсь. Я общаюсь с братом погибшего и его супругой. Это очень сплоченный клан», — отметил Добровинский.
По его словам, матери погибшего 57-летнего Сергея Захарова не сообщили про ДТП. Ей говорят, что у сына случился сердечный приступ. Адвокат также подтвердил, что актер Сергей Гармаш предложил семье погибшего встретиться.