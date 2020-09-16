Юрист Маршани разъяснил, какая работа предстоит новому адвокату Ефремова

Михаила Ефремова на обжаловании обвинительного приговора будет защищать Роман Филиппов. Адвокат Тимур Маршани в беседе с «360» высказал свое мнение об отказе нового юриста общаться с прессой и рассказал, что может помочь Филиппову добиться смягчения приговора.

«Новому адвокату придется погрузиться в процесс, который связан с очень углубленным и внимательным рассмотрением дела. Ему надо будет изучить досконально весь материал. Исходя из имеющихся документов, которым оценку дал суд, нужно будет подготовить очень грамотную, последовательную, обстоятельную апелляционную жалобу, которая даст возможность найти процессуальные нарушения», — заявил Маршани.

По его словам, найденные процессуальные нарушения позволят оспорить приговор. Он заявил, что позиция суда и рассмотрение апелляционной жалобы будут зависеть от того, насколько последовательно и системно новый адвокат сможет участвовать в подготовке оспаривания конкретной жалобы. Результатом работы адвоката в идеале должно стать смягчение приговора и уменьшение срока наказания.

Маршани считает, что Ефремов получил достаточно суровый приговор. Однако, по его словам, не нужно осуждать Эльмана Пашаева, который представлял интересы артиста в суде. По сообщениям СМИ непонятно, насколько Пашаев был включен в работу и что он сделал для Ефремова на самом деле.

При этом Маршани считает неправильным подход Филиппова, который отказался общаться с прессой.

«С прессой нужно общаться, только очень дозированно предоставляя сведения и информацию», — заметил собеседник «360».

По его мнению, нужно оповещать СМИ о ключевых событиях: подготовке жалобы, ведении дела в апелляционной инстанции.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Недавно стало известно, что теперь интересы актера будет представлять адвокат Роман Филиппов.