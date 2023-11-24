Общество 24 ноября 2023, 10:57 Адвокат Малыхин: собственники квартир в новостройках с дефектами могут получить компенсацию от застройщика

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Зачастую собственники квартир в новостройках при приеме жилья не замечают различные дефекты. В таких случаях можно получить компенсацию для устранения неисправностей от застройщика, сообщил адвокат Владимир Малыхин сайту телеканала «Санкт-Петербург».

Гарантийные обязательства действуют пять лет с момента передачи новой квартиры. В течение этого времени при обнаружении определенных недостатков можно компенсировать выплату на их устранение.

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Отмечается, что для этого необходимо составить претензию с фото и видео доказательствами и отправить все документы застройщику.