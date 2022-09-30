Адвокат Малютин посоветовал оформить доверенность на куплю-продажу имущества до получения повестки | 360°

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Адвокат Малютин посоветовал оформить доверенность на куплю-продажу имущества до получения повестки

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Военный юрист, адвокат Павел Малютин заявил, что до получения повестки в военкомат гражданам России следует оформить доверенность на куплю-продажу имущества. Об этом написало издание Pravda.Ru.

Малютин также рекомендовал начать взаимодействие с государственными органами, если мужчина еще не получил повестку или если он имеет отсрочку.

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«Например, оформить заключение медико-социальной экспертизы о том, что гражданин имеет родственника, нуждающегося в уходе. Сегодня предусмотрена отсрочка для одиноких отцов, но все это нужно подтвердить документами. Такие процедуры занимают много времени», — добавил юрист.

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В заключение он посоветовал оперативно заниматься оформлением необходимых документов.

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