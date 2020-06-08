Адвокат летчика разбившегося в Шереметьево SSJ100 рассказал о планах защиты

Защита командира экипажа разбившегося в прошлом году SSJ100 Дениса Евдокимова надеется, что дело вернут в прокуратуру. Основной аргумент: все причины авиакатастрофы еще не проверили.

8 июня продолжатся слушания по делу Евдокимова.

«Мы сегодня надеемся на положительное разрешение нашего ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору, обоснованное неполнотой предварительного расследования и непроверки всех версий причин авиакатастрофы», — заявила Наталья Митусова, адвокат пилота.

Она добавила, что если суд отклонит ходатайство, то она будет настаивать на дополнительной экспертизе технического состояния лайнера после удара молнии уже в ходе суда.

Митусова подчеркнула, что проведенная экспертиза так и не ответила пока на основной вопрос: был ли исправен самолет, который вышел на линию. Окончательного отчета пока нет, поэтому защита боится, что суд вынесет приговор, не дожидаясь финальных выводов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по этому вопросу.

«Денис [Евдокимов] уверен в своей правоте. Поэтому будем в ходе судебного следствия доказывать, будем просить проверить все версии причин авиакатастрофы», — добавила Митусова.

Крушение лайнера SSJ100 в столичном аэропорту Шереметьево произошло 5 мая 2019 года. В лайнер, который вылетел из Москвы в Мурманск, после взлета попала молния. После этого на борту перестала работать электроника. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево.

Во время экстренной посадки лайнер несколько раз подпрыгнул на ВПП и загорелся. Погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Всего на борту лайнера были 78 человек. После катастрофы глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты этих лайнеров теперь будут больше тренироваться управлять SSJ вручную.