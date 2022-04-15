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    15 апреля 2022, 15:42

    Адвокат Леонова рассказала, в каких случаях бывшая жена должна платить алименты

    Дарья Морозова

    Адвокат Валерия Леонова рассказала, что бывшая жена будет обязана выплачивать алименты, если суд оставит детей вместе с отцом. Об этом сообщил NEWS.ru.

    «Бывшая жена будет обязана выплачивать алименты на содержание детей, если в бракоразводном процессе будет определено место проживания детей вместе с отцом», — подчеркнула она.

    Леонова отметила, что такое решение суд выносит не слишком часто, но все же подобные случаи бывают. Также о размере денежных выплат супруги могут договориться без суда.