Адвокат Леонова рассказала, в каких случаях бывшая жена должна платить алименты

Адвокат Валерия Леонова рассказала, что бывшая жена будет обязана выплачивать алименты, если суд оставит детей вместе с отцом. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Бывшая жена будет обязана выплачивать алименты на содержание детей, если в бракоразводном процессе будет определено место проживания детей вместе с отцом», — подчеркнула она.

Леонова отметила, что такое решение суд выносит не слишком часто, но все же подобные случаи бывают. Также о размере денежных выплат супруги могут договориться без суда.