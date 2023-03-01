Общество 01 марта 2023, 18:25 Адвокат Леонид Исаев рекомендовал не отвечать ударом на оскорбение

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Удар обидчика в ответ на оскорбление может стать поводом для возбуждения уголовного дела по одной из четырех статьей УК РФ. Об этом News.ru расксазал адвокат Леонид Исаев.

При этом факт оскорбления, который еще надо будет доказать, сможет быть смягчающим обстоятельством. Как добавил «Политэксперт», лучше не распускать руки, а зафиксировать правонарушение обидчика. Например, снять его на телефон.