Общество 20 декабря 2023, 13:39 Адвокат Квартальнова предупредила россиян, что за фейерверки в неположенном месте грозит до 7 лет тюрьмы

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Адвокат Евгения Квартальнова в разговоре с журналистами NEWS.ru предупредила россиян, что за запуск фейерверков в неположенных местах грозит не только штраф, но и тюремное заключение.

Чаще всего нарушителям назначают штраф до 1000 рублей и арест на 15 суток, однако если в результате фейерверка кто-то погиб, виновнику может грозить тюремное заключение сроком на семь лет.

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«Если нарушение повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, то фигуранту грозит до семи лет по статье 219 УК РФ», — сообщила Квартальнова.

Фейерверки, петарды, пиротехнические ракеты, а также салютные батареи можно запускать в специально отведенных местах минимум в 20 метрах от людей и жилых домов.