Общество 19 декабря 2023, 16:59 Адвокат Квартальнова предупредила, что салюты можно запускать минимум в 20 метрах от жилого дома

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Адвокат Евгения Квартальнова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что салюты можно запускать минимум в 20 метрах от жилого дома и в специально отведенных местах.

Чтобы узнать список разрешенной пиротехники, можно перейти на сайт регионального ГУ МЧС или горадминистрации. Главное, чтобы рядом не было жилых домов, деревьев и электрических проводов.

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«Наземные фейерверки и петарды, а также пиротехнические ракеты, салютные батареи и другие изделия II и III классов можно запускать только в специально отведенных местах», — добавила специалист.