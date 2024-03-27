Общество 27 марта 2024, 11:53 Адвокат Квартальнова напомнила, что за кражу тестера в парфюмерном магазине можно сесть в тюрьму

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В парфюмерных магазинах всегда есть флаконы-тестеры, которыми там можно надушиться. Об этом NEWS.ru рассказала адвокат Евгения Квартальнова.

Она напомнила, что за это не предусмотрено никакой ответственности. Напротив, образцы стоят на полках именно для этого. Однако это не значит, что можно прихватить с собой домой весь флакон, за это уже могут наказать.

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«Если цена за него в закупке превышает 1000 рублей, но не выходит за пределы 2500 рублей, то такое хищение будет считаться административным правонарушением согласно части 2 статьи 7.27 КоАП РФ», — объяснила адвокат.

Если же флакон стоил более 2,5 тысячи рублей, то могут возбудить уголовное дело по статье «Кража». Наказание по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.

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