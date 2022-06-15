Адвокат Кудерко рассказала, какие штрафы могут получить дачники

Адвокат Елена Кудерко заявила, что вовремя неубранная сухая растительность на даче может стать причиной штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей при первой проверке. Какие действия могут также привести к штрафам, написала «Общественная служба новостей».

Эксперт добавила, что за неубранный мусор и нескошенную траву также предполагается штраф. В том случае, если дачник не сделал все вышеуказанное после первого предупреждения, ему могут назначить выплату до 50 тысяч рублей, сообщили «Дни.ру».

Россиянам также напомнили о штрафах за разведение открытого огня при готовке пищи или сжигании сухой травы. За эти действия придется заплатить от двух до четырех тысяч рублей.

«Запрет на разведение костров и сжигание мусора, травы, листьев и иных отходов не является абсолютным. А вот мойка и ремонт любых транспортных средств из-за возможного вреда экологии на территории частного дома запрещены», — добавила Кудерко.

На дачах также запрещено ремонтировать автомобили и транспорт любых видов, поскольку такие действия могут сказаться на экологической ситуации.